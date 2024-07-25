Психолог Таранова: отсутствие подросткового кризиса у ребенка — тревожный сигнал

Каждый человек проходит через все этапы ментального развития. Важными ступенями взросления являются кризисы первого года, трех и семи лет, а также юношества. Об этом рассказала психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, отсутствие у подростка признаков переходного возраста — тревожный звонок. В данном случае есть вероятность развития психологических проблем и даже психиатрических заболеваний, добавил «Ридус».

Эксперт напомнила, что к ключевым признакам данного периода относятся убежденность в собственной уникальности и желание совершать рискованные поступки.

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