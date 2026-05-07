Психолог Таранова допустила медикаментозную терапию для помощи подростку перед ЕГЭ

В России совсем скоро начнется кампания по сдаче ЕГЭ. Продолжительный сильный стресс может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии и физическом самочувствии старшеклассника, сообщила детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, подросткам важно научиться преодолевать стрессовые ситуации, чтобы справиться с нагрузкой. Начинать заниматься формированием антистрессовых стратегий нужно за полгода-год до ЕГЭ.

Специалист рассказала, какие способы окажутся действенными за месяц-два. Один из них — медикаментозная терапия. Однако курс тоже необходимо начинать заранее: во-первых, для достижения накопительного эффекта, а во-вторых, чтобы проследить реакцию организма и оценить эффективность лечения.

Еще один подход — прямо спросить, как можно помочь школьнику. У каждого ребенка свои варианты в конкретной ситуации.