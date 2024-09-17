Психолог Тараянц: ребенка нужно заранее готовить к жизни с отчимом

Взрослым при выстраивании отношений очень важно наладить контакт с ребенком до того, как новый папа или новая мама начнут жить с ним в одном доме. Об этом рассказал клинический психолог Артем Тараянц в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в любом случае родитель должен дать понять детям, что ему в первую очередь важен их комфорт. Также стоит сохранить определенную дистанцию между новым партнером и биологическим родителем ребенка.

Если же партнер игнорирует ответственность за выстраивание отношений с ребенком от прошлого брака, нужно задуматься, имеет ли смысл продолжать такие отношения, отметил психолог.