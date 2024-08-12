Психолог Тараянц: мужчины бросают женщин из-за постоянного негатива

Клинический психолог Артем Тараянц рассказал, почему мужчины разрывают любовные отношения с девушками. Одна из частых причин — перманентный негативный эмоциональный фон, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, в данном случае партнер может решить, что женщина унижает его. Представителей сильного пола задевают заявления о несостоятельности в жизни и обесценивание их целей, отметил специалист.

Он также добавил, что нередко мужчины бросают вторую половинку из-за неудовлетворенности интимной жизнью. Так, недовольство вызывают однотипная техника и отсутствие кокетства.

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