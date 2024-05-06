Психолог Тараянц: кокетство и флирт в отношениях положительно влияют на либидо | 360°

Общество 06 мая 2024, 12:49 Психолог Тараянц: кокетство и флирт в отношениях положительно влияют на либидо

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Неправильное питание, проблемы со здоровьем и частый стресс оказывают негативное влияние на интимные отношения. Но все же в паре должно быть развитие сексуальной жизни. Об этом рассказал психолог Артем Тараянц в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, повышению либидо способствуют кокетство, флирт в общении и стремление удивлять партнера. Разнообразить данную сферу помогут, например, приятный парфюм или взаимный массаж.

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Эксперт также добавил, что сексуальные проблемы зачастую связаны с конфликтами и манипулированием.