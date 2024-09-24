Психолог Тараянц: эмпатическая связь поможет сбить цену на квартиру или авто
Клинический психолог Артем Тараянц рассказал, как уговорить продавца снизить цену на квартиру или автомобиль. Один из способов — упоминание недостатков предмета торга, сообщил News.ru.
Эксперт также посоветовал проявлять искренний интерес к товару и его владельцу. Например, просьба поделиться приятными воспоминаниями о квартире или машине вызовет расположение к покупателю.
При создании эмпатической связи, добавил психолог, помогут жесты, голос, речь, мимика и дыхание.
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