Психолог Тараянц: эмпатическая связь поможет сбить цену на квартиру или авто

Клинический психолог Артем Тараянц рассказал, как уговорить продавца снизить цену на квартиру или автомобиль. Один из способов — упоминание недостатков предмета торга, сообщил News.ru .

Эксперт также посоветовал проявлять искренний интерес к товару и его владельцу. Например, просьба поделиться приятными воспоминаниями о квартире или машине вызовет расположение к покупателю.

При создании эмпатической связи, добавил психолог, помогут жесты, голос, речь, мимика и дыхание.