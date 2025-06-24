Психолог Тамбалаева посоветовала арт-терапию и спорт при неудачном опыте первой любви

Семейный психолог Юлия Тамбалаева в интервью News.ru рассказала, что преодолеть переживания из-за неудачного опыта первой любви помогут спорт и новые увлечения.

По словам эксперта, такие ситуации — большой стресс для молодой психики и важный этап для формирования характера и навыков взаимодействия с другими людьми.

«Важно сделать правильные выводы, прожить, прогоревать, переработать этот опыт», — отметила эксперт.

По ее словам, справиться с эмоциональным напряжением помогут спорт, новые хобби, смена имиджа, арт-терапия или написание стихов. Психолог также посоветовала не подавлять переживания, ведь слезы, грусть и злость — это естественные реакции, которые нужно прожить.