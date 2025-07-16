Психолог Тайчинова сообщила о возможном обострении конфликтов в жару

Психолог Гульнара Тайчинова в разговоре с NEWS.ru сообщила, что из-за жары обостряются конфликты и увеличивается риск разводов. Она объяснила, что в жаркую погоду организм истощается быстрее, в связи с чем растет уровень кортизола — гормона стресса.

Организм, пытаясь охладиться, тратит больше ресурсов, из-за чего человек быстрее устает. Недосып в жару усиливает утомляемость и раздражительность. Люди становятся чувствительными к пустякам, которые обычно не вызвали бы реакции. Тайчинова подчеркнула, что это приводит к снижению терпимости и вспышкам конфликтов, способным привести к разрыву отношений.

При этом психолог отметила, что крепкие отношения, основанные на доверии, помогают пережить даже аномально жаркий период.