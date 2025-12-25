Психолог Тайчинова рекомендовала конкретно формулировать желания на Новый год

Многие россияне в новогоднюю ночь продолжают соблюдать традицию — загадывать желания под бой курантов. Практика имеет несколько положительных эффектов, сообщила психолог Гульнара Тайчинова в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, такой подход дарит поддержку, веру в чудо и ощущение наступления чего-то хорошего. Кроме того, он возвращает в детство.

«Формулируя новогоднее желание, человек останавливается и прислушивается к себе: чего я на самом деле хочу, что для меня сейчас важно», — добавила специалист.

Тайчинова подчеркнула, что формулировать желания лучше конкретно: вместо «хочу счастья» — «хочу получать стабильный доход от любимой работы». Можно загадать одно главное желание или несколько небольших, но значимых.