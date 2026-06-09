Психолог Соловьева связала «безволие» у подростков с методами воспитания

Специалист отметила, что нынешнее поколение школьников, обучающихся в 8–9 классах, часто демонстрирует неспособность преодолевать жизненные трудности. По ее словам, корни проблемы кроются в воспитании, которое получили эти дети.

Соловьева привела пример с зефиркой, иллюстрирующий способность ребенка к самоконтролю: если он сможет сдержаться и не съесть лакомство сразу, то через некоторое время получит еще одну зефирку. Психолог подчеркнула важность таких упражнений для развития у детей способности справляться с фрустрацией.

Эксперт также отметила, что уже с малого возраста ребенок должен учиться управлять своим организмом, например, научиться терпеть до горшка и осознать свою способность к самоконтролю.