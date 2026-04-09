В социальных сетях все чаще появляются публичные разоблачения мужчин-изменщиков: обиженные девушки выкладывают переписки, имена и лица, собирая миллионы просмотров. Нейропсихолог Екатерина Святкина в беседе с Life.ru объяснила, что стоит за этим трендом.

Специалист отметила, что в нынешних реалиях тренд приобрел другую окраску. В первую очередь это способ отомстить и выплеснуть боль.

«Речь уже не о предупреждении других женщин, а о публичном разоблачении мужчины», — объяснила эксперт.

По ее словам, такие публикации — форма крика о помощи и попытка опереться на мнение окружающих при недостатке внутренней силы. Полное вынесение личной боли на публику не является признаком психологической устойчивости.