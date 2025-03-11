Психолог Свистунова: установка правил общения поможет родителям наладить отношения с подростками

Подростковый возраст — сложный период для обеих сторон. Для установления гармоничных взаимоотношений родителям важно найти баланс между контролем и свободой, а подросткам необходимо признать родительский авторитет. Об этом заявила кандидат психологических наук Екатерина Свистунова в разговоре с kp.ru.
Специалист назвала главные признаки негативной коммуникации: переход разговоров в конфликты и нарастающее напряжение. Для улучшения отношений рекомендуется устанавливать правила общения, обсуждать права и обязанности, слушать и ценить мнение подростка, не подавляя его личность, подчеркнула Свистунова.
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