Секрет крепких и долги отношений кроется в стремлении сделать партнера счастливым. Об этом заявил клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» .

Специалист подчеркнул важность взаимного уважения, поддержки и исполнения пожеланий друг друга.

«Женщина, когда муж приходит усталый с работы, может обнять, приголубить, погладить, сказать слова сочувствия, понимания, поддержки. Если человек хочет побыть один, дать ему это одиночество без обид», — цитирует психолога сайт sibdepo.

Он подчеркнул, что женщины ценят знаки внимания, а мужчины ищут уважение и понимание. Суслов предложил формулу любви: радоваться успехам партнера и поддерживать в трудностях.