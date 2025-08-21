Психолог Сурина сообщила о способности дачного отдыха бороться со стрессом

Кризисный психолог, член Российского общества «Знание» Ангелина Сурина рассказала в эфире радиостанции Sputnik, почему жители больших городов стали чаще покупать дачи.
По мнению эксперта, люди устали от городской суеты и стремятся найти уединение с природой. Отправной точкой интереса к загородной недвижимости стала пандемия коронавируса.
«Во время COVID-19 люди прочувствовали тесноту в казенных домах, в своих квартирах», — пояснила специалист.
Сурина также отметила, что популяризация психологии заставила людей задуматься о качестве жизни и отдыхе. Именно загородный дом — отличный вариант для восстановления психического и физического здоровья после стресса в шумном городе.
