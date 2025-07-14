Психолог Сурина призвала родителей доносить свою позицию детям без агрессии

В интернете обсуждают необычный способ борьбы с детскими истериками: некоторые мамы притворно зовут кого-то постороннего по имени, чтобы отвлечь ребенка. Этот метод вызывает споры: одни считают его эффективным, другие — опасным для детской психики, написала «Москва 24» .

«Кто-то сейчас придет», — произносят мамы, и дети успокаиваются. Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что такой метод переключения внимания работает. Однако другие считают, что упоминание незнакомцев пугает детей и может вызвать психологические травмы.

«Ребенок боится, что кто-то неизвестный сейчас придет и впадает в состояние замирания», — поделилась своими опасениями одна из девушек.

По мнению психолога, НЛП-терапевта Ангелины Суриной, истерика у детей может быть способом выразить негативные эмоции или привлечь внимание взрослых. Сурина подтвердила, что отвлечь ребенка во время истерики можно, сместив фокус его внимания, но применение такого метода может быть опасно.

Гораздо эффективнее справляться с детскими капризами, придерживаясь принципа «жесткой мягкости». Родителям нужно научиться стоять на своем и доносить свою позицию спокойно, без агрессии.