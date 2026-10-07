Психолог Сурина посоветовала записывать мысли и чувства на бумаге

Взгляд «со стороны» позволяет снизить тревогу и дает ощущение контроля, заявила кризисный психолог Ангелина Сурина. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам психолога, для очищения психики необходимо смотреть на проблемы со стороны, так как при накручивании человек склонен драматизировать и преувеличивать сложность ситуации. Чтобы разгрузить психику, следует выписать на листок в хаотичном порядке все мысли, идеи и чувства. Это позволяет увидеть их со стороны и понять, что мысли и чувства не являются всей личностью.

По первому правилу психологии, плохие мысли не делают человека плохим. Такой метод помогает снизить тревогу и вернуть ощущение контроля над ситуацией.