Психолог Сурина объяснила выбор «удобных» партнеров

Кризисный психолог Ангелина Сурина заметила, что люди нередко выбирают менее привлекательных партнеров из-за страха отвержения, одиночества и желания чувствовать контроль, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Сурина объяснила, почему некоторые люди вступают в отношения с менее привлекательными, но «удобными» партнерами.

По ее словам, такой выбор часто связан со страхом, что человека бросят или отвергнут. В этих отношениях человек чувствует себя в большей безопасности и меньше тревожится.

Сурина отметила, что подобные связи могут давать ощущение превосходства и повышать самооценку. Она пояснила, что низкая самооценка и страх отвержения идут рядом, а союз с более успешным, симпатичным и ухоженным партнером может восприниматься как сильный стресс.

Психолог добавила, что отношения с «удобным» человеком кажутся более контролируемыми. Из-за этого человек может выбирать не столько сильную любовь, сколько спокойствие.