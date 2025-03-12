Психолог Сурина: люди, склонные к депрессиям, особенно подвержены болезням весной

Весной вместе с пробуждением природы может прийти обострение некоторых заболеваний. Психолог Ангелина Сурина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что люди с подтвержденным психиатрическим диагнозом, а также склонные к депрессивному состоянию могут быть подвержены болезням.

Особенно это касается тех, кто недавно пережил потрясение, например, смерть родственника. Таким людям важно следить за своим состоянием и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.

Врач-терапевт Татьяна Романенко напоминает о других опасностях весны — вирусных инфекциях и аллергии. Вирусы чувствуют себя комфортно при теплой погоде, а увеличение контактов между людьми весной повышает риск заражения. Также стоит помнить о риске переохлаждения, которое может ослабить иммунитет.

Важно поддерживать здоровый образ жизни, одеваться по погоде и обращаться к врачу при первых признаках болезни.