Психолог Сулим: сожительство по расчету приводит к созависимым отношениям

Поколение Z начинает совместную жизнь ради финансовой стабильности, а не из-за романтических чувств. Этот феномен получил название «инфлейшншип» (inflationship), сочетание слов «инфляция» и «отношения». Об особенностях такого союза «Москве 24» рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Зумеры считают одиночество роскошью из-за роста цен, тогда как совместное проживание позволяет снизить затраты. Исследование показывает, что одиночкам приходится тратить на почти 97 тысяч рублей больше, чем парам.

В России многие опасаются разрыва отношений из-за возможных финансовых проблем. Хотя в таких союзах есть плюсы, включая поддержку, критики видят в этом лишь новую форму брака по расчету.

Быстрое начало совместной жизни может препятствовать формированию глубокой привязанности, в дальнейшем повышаются риски развития созависимых отношений, отметила психолог Сулим.