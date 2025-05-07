Психолог Сулим призвала заранее обсуждать с партнером ожидания от загородного отдыха

Дача — это не только свежий воздух и возможность провести время с близкими, но и проверка отношений на прочность. Семейный психолог Софья Сулим поделилась с Life.ru советами, как сделать загородную поездку приятной.

По мнению эксперта, главное — заранее обсудить ожидания от отдыха.

«Важно прояснить, чего хочет один, чего хочет другой, и что мы вместе хотим», — подчеркивает специалист.

На месте не нужно сразу же браться за дела — дайте себе время адаптироваться. Сулим также рекомендует выделить каждому личное время для себя. Все конфликты лучше решить до поездки, иначе они могут вспыхнуть в самый неподходящий момент. Если ссора все-таки случилась, поможет открытый диалог. Сначала задайте себе вопрос: «На что я злюсь?», предложила эксперт.