Психолог Сулим предупредила о рисках «синдрома Гарри Поттера»

Психолог Софья Сулим заметила, что чрезмерная вера ребенка в волшебство может заменить ему реальность. Риск выше у детей, которые переживают травмирующие события и остаются без внимания взрослых, сообщает «Абзац» .

Сулим объяснила, что склонность к так называемому «синдрому Гарри Поттера» может появиться у детей из дисфункциональных семей или у тех, кто часто предоставлен сам себе. Сталкиваясь с трудностями в одиночку, ребенок может сформировать магическое мышление, передает Москва 24.

«Безусловно, магическая составляющая нашего мира существует и на что-то мы не влияем — и это случается. Но в беседе с ребенком следует делать акцент на том, что очень много мы на что влияем и именно на этих вещах следует сосредоточиться», — добавила специалист.