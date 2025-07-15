Психолог Сулим отметила, что «тихий отпуск» может быть лишь небольшой передышкой

Тихий отпуск» — это практика отдыха без уведомления начальства, при которой сотрудник заранее выполняет задачи и затем занимается своими делами. Врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим считает, что «тихий отпуск» может быть не полноценным отдыхом, а лишь небольшой передышкой. Об этом написала «Москва 24» .

По словам эксперта, скрывая истинное положение дел, человек испытывает напряжение и стресс, что мешает ему расслабиться.

По данным исследования, 32% сотрудников уходили в «тихий отпуск», а 5% повторяют этот опыт регулярно. При этом более 90% начальников поддерживают такую практику.

Однако психолог отмечает, что «тихий отпуск» может быть эффективным только при правильной организации. Он может стать компромиссным вариантом для тех, кто не может взять полноценный отпуск.

Чаще всего «тихим отпуском» пользуются миллениалы, которые подвергаются сильным перегрузкам на работе. Однако им сложнее всего расслабиться из-за ответственности.