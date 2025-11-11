Психолог Сулим объяснила заботу о взрослых детях детоцентристской моделью отношений в РФ

Психолог Софья Сулим объяснила, почему родители в России продолжают финансово помогать своим детям даже после того, как те достигнут совершеннолетия. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам эксперта, такое поведение связано с детоцентристской моделью отношений, которая преобладает в российском обществе.

«То есть все для детей. Родители сами направлены искать смысл жизни в том, чтобы помогать детям. Это обоюдная история», — пояснила специалист.

Она также отметила, что современная социальная среда характеризуется двумя ключевыми аспектами: воспитательная практика предыдущих поколений и тенденция к инфантильности современных молодых людей.