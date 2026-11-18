Психолог Сулим объяснила, что чрезмерная забота повышает риск формирования у детей эгоизма
Родительский детоцентризм, чрезмерное внимание и освобождение от обязанностей повышают риск развития эгоизма у ребенка. Об этом сайту «Абзац» заявила психолог Софья Сулим.
По ее словам, когда желания несовершеннолетнего определяют весь уклад семьи, он не учится считаться с чужими потребностями. Во взрослой жизни это приводит к трудностям во взаимодействии с окружающими. Если не поручать ребенку бытовые дела, например уборку в комнате, это взращивает человека, не готового к быту и ответственности, отметил KP.RU.
Сулим подчеркнула, что детям важно понимать, что взрослые тоже устают. Если родители скрывают свои эмоции, ребенок не учится заботе. Также психолог призвала не перехваливать детей утверждениями о том, что они самые лучшие и прекрасные, чтобы не сформировать неадекватно завышенную самооценку.