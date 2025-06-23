Психолог Сулим назвала обидчивость признаком детского взгляда на жизнь

Кандидат психологических наук и преподаватель Софья Сулим объяснила « Москве 24 », что склонность к обидам может свидетельствовать о незрелости восприятия, характерного для детского возраста.

По словам эксперта, в силу ограниченного понимания мира дети часто обижаются на взрослых, полагая, что именно старшие являются источником проблем. Однако когда такие реакции сохраняются и во взрослом возрасте, это свидетельствует о неспособности открыто выразить чувства или решить проблему.

«Застряв в обиде, сложно устанавливать контакты, нет свободы выбора, чтобы поступить по-другому. Это детский взгляд, то есть позиция жертвы, у которой виноваты все, кроме нее», — отметила эксперт.

Для преодоления этой склонности во взрослом возрасте Сулим рекомендовала проговаривать или фиксировать трудности. Такой подход помогает переосмыслить ситуацию рационально и выйти из деструктивной эмоции.