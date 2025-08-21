Психолог Сукасян отметила, что при освобождении от ненужных вещей уменьшается количество раздражителей

Когда количество вещей становится причиной стресса, это может быть сигналом к переменам. Не только в пространстве, но и в жизни. Как избавиться от стресса с помощью расхламления, рассказала Life.ru психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов Яна Сукасян.

Психолог подчеркивает, что минимализм не является универсальным рецептом счастья. Однако, если вещи начинают давить, стоит задуматься об избавлении от лишнего.

При освобождении от ненужных предметов уменьшается количество раздражителей, улучшается концентрация и появляется ощущение контроля над пространством.

Яна Сукасян советует делать шаги постепенно, например, начать с одной полки или ящика. Если вещь не использовалась в последний год, пора от нее избавиться. Также можно давать вещам вторую жизнь — раздавать, продавать или жертвовать.

На будущее эксперт советует избегать импульсивных покупок и перед приобретением нового подумать, будет ли для этого предмета место в вашем пространстве на долгие годы.