Психолог Сухова сообщила, что эмпатичные люди сильнее зависят от настроения начальника

Стресс — неотъемлемая часть жизни, особенно на работе. Настроение и поведение руководителя могут повлиять на весь коллектив. Подробнее рассказала психолог и психодиагност Анна Сухова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, эмпатия — важный фактор, влияющий на «заражение» стрессом.

«Сама по себе эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. Но все же эмпатичные люди сильнее зависят от настроения начальника», — пояснила специалист.

Как отметила психолог, в коллективе встречаются люди, склонные к эмоциональной зависимости, как «жертвы» в токсичных отношениях. Даже без явной агрессии со стороны начальника его подавленное настроение может передаться сотрудникам и ухудшить атмосферу в команде.