Психолог Сухова назвала семь установок, мешающих просить о помощи

Семь психологических установок мешают людям вовремя обращаться за поддержкой. Об этом сайту aif.ru рассказала психолог Анна Сухова.

По словам специалиста, нежелание просить о помощи связано с привычкой справляться в одиночку, страхом показаться обузой, чувством стыда или негативным прошлым опытом. Также многие обесценивают собственные трудности, ждут, что окружающие догадаются сами, либо откладывают заботу о себе на потом, отметил KP.RU.

Сухова подчеркнула, что отказ от помощи приводит к эмоциональному истощению. Чтобы избавиться от барьера, эксперт рекомендовала осознать мешающую мысль, открыто говорить о своих потребностях и начинать с небольших просьб.