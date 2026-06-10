Психолог Суханова отметила, что привычка начинать день с телефона в руке может негативно влиять на настроение

Многие сталкивались с ситуацией, когда с самого утра все идет не по плану: раздражает любая мелочь, опаздываешь и ничего не успеваешь. Виной тому могут быть определенные привычки, которые негативно влияют на настроение и отношения с окружающими. Об этом Life.ru рассказала психолог Дарья Суханова.

По словам эксперта, начинать день с телефона в руке — плохая идея. Сразу после пробуждения мозг еще не готов к обработке большого объема информации, а проверка мессенджеров, соцсетей и новостных каналов может привести к эмоциональному перенапряжению. В результате нервная система перегружается, и человек «эмоционально заражается» чужим настроением.

Еще одна вредная привычка — постоянная доступность. Безграничное количество ответов на сообщения и звонки создает ощущение хаоса и внутренней раздробленности. Это может привести к повышенной раздражительности и приступам паники из-за страха упустить что-то важное.

Социальные сети усилили тенденцию к сравнению себя с другими. Человек постоянно оценивает свою жизнь через призму чужой картинки, что приводит к низкой самооценке и подавленности.

«Психика сравнивает не реальность с реальностью, а свою повседневность — с чужой витриной», — отмечает психолог.

Привычка жить в режиме спешки также негативно влияет на настроение. Постоянная спешка повышает уровень внутреннего напряжения и тревоги, а организм живет в режиме хронической мобилизации.

Негативный внутренний диалог, игнорирование усталости и постоянное потребление новостей — все это также может портить настроение с утра. Важно научиться прислушиваться к себе и своим ощущениям, чтобы избежать негативного влияния этих привычек на жизнь.