Психолог Сугак: жалость и чрезмерная любовь к себе приводят к необдуманным действиям

Каждый безрассудный поступок имеет конкретные причины. К ним относится, например, желание компенсировать внутренние обиды и другие расстройства. Об этом рассказала кандидат психологических наук Жанна Сугак в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По словам эксперта, необдуманные действия также зачастую совершают люди, которые себя очень жалеют и безмерно любят.

«Как себя бедненького не пожалеть, чего это я без новенького телефончика, нет. Понравился молодой человек, выйду-ка я замуж. Что я хуже всех, я не как все?» — привела пример психолог.

Специалист посоветовала бороться с безрассудством при соответствующей возможности. Также она рекомендовала не жалеть о том, что уже совершилось.