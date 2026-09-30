Психолог Сугак заявила, что первая влюбленность приходит в детском саду

Первая влюбленность у детей может возникнуть уже в детском саду. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала кандидат психологических наук Жанна Сугак.

Родители могут помочь ребенку, который почувствовал симпатию, — например, вместе сделать открытку или поделку своими руками. Мальчику стоит напомнить, что девочкам хорошо уступать место и быть вежливым.

«Дети влюбляются, начиная с детского сада. Если ребенок влюбился в детском саду, родители могут помочь ему сделать открыточку или какую-нибудь замечательную поделку своими руками», — сказала Сугак.

По ее словам, у учеников начальной школы влюбленности случаются редко, так как это унисекс-дети. Обычно это происходит при переходе в среднюю школу — начиная с пятого класса.

Психолог отметила, что если ребенок делится с родителями своими впечатлениями, это говорит о хороших отношениях в семье.