Психолог Сугак рассказала, что к гаданиям на картах прибегают люди в сложных ситуациях

К гаданиям на картах, как правило, обращаются люди, столкнувшиеся с серьезными проблемами. В аналогичных ситуациях мужчины, как отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Жанна Сугак, чаще выбирают алкоголь, рыбалку или увлекаются работой в гараже. Она подчеркнула, что увлечение мистикой не сделает человека умнее.

По словам психолога, такой интерес к гаданиям существовал всегда, но в настоящее время он может быть нарастить из-за нестабильности окружающей действительности и желания найти надежду и поддержку. В разные эпохи это было актуально, и людям, не имеющим информации, легче верить в нечто. Сравнимо с эффектом «плацебо»: каждый находит свои способы развлечения.

Люди с более высоким уровнем образования могут относиться к этому иначе, в то время как другие могут искать утешение в подобных практиках. Некоторые обращаются к гаданиям как к средству справиться с трудностями.