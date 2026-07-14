Психолог Сугак назвала бежевый цвет безопасным для детей

Кандидат психологических наук Жанна Сугак в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась мнением о влиянии цвета на детское развитие.

По словам эксперта, бежевый цвет безопасен для ребенка, но из-за своей монотонности менее интересен.

«От того, что комната оранжевая, бежевая или деревянные какие-то штучки — ради бога. Если маме доставляет удовольствие эмоциональное, ребенок тоже будет этому радоваться», — отметила специалист.

Она также добавила, что родителям важно обсуждать с детьми другие оттенки, чтобы ребенок обращал на них внимание. Игрушки и предметы интерьера могут быть любого цвета — фиолетового, розового, лилового, оранжевого.