Психолог Стригунова рассказала, как распознать цифровую зависимость и справиться с ней

Психолог Радмила Стригунова в интервью сайту «Поясним за Тагил» поделилась советами, как отличить привычку пользоваться телефоном от зависимости и как преодолеть эту проблему.

Стригунова подчеркивает, что разница между привычкой и зависимостью очевидна: если человек управляет телефоном — это привычка, но если телефон управляет человеком — это уже зависимость. Она выделяет три ключевых признака зависимости: невозможность остановиться даже при желании, физический дискомфорт без телефона и негативные последствия для жизни, такие как опоздания, недосып и конфликты с близкими.

По словам психолога, залипание в короткие видео связано с химическими процессами в мозге. Мозг реагирует на каждый новый ролик выбросом дофамина, гормона удовольствия. Однако бесконечная лента ломает этот баланс, так как отсутствует сигнал «стоп», который есть в кино или книге.

Чтобы справиться с зависимостью, Стригунова рекомендует создать физические барьеры, например, убрать телефон из спальни или поставить пароль на приложения. Также она советует заменить дофамин из ленты на дофамин из жизни: заниматься хобби, спортом, общаться вживую. Кроме того, важно учиться замечать момент залипания и задавать себе вопрос: зачем я сейчас это делаю и что чувствую?

Психолог отмечает, что мозг пластичен и поддается перестройке в любом возрасте. Через несколько недель нейронные связи начнут перестраиваться, и это действительно работает. Однако трехдневный детокс не поможет — нужна система.