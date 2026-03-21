Психолог Стригунова объяснила боязнь спойлеров работой дофаминовой системы вознаграждения

В основе неприязни к спойлерам лежит работа дофаминовой системы вознаграждения. Об этом рассказала психолог Радмила Стригунова в интервью RTVI .

По ее словам, при погружении в интересную историю мозг находится в состоянии приятного ожидания — он начинает строить прогнозы и вовлекается в процесс.

«И моменты неожиданного поворота сюжета вызывают мощный выброс дофамина», — объяснила эксперт.

Спойлер же лишает мозг естественного удовольствия от предвкушения и как бы крадет у человека возможность самому пройти этот путь, отметила психолог.