Психолог Стригунова назвала школьную форму инструментом для снижения конкуренции

Россиянам показали новый национальный стандарт школьной формы. Минпросвещения России разъяснило, что речь идет не о введении единой обязательной формы, а о технических требованиях к продукции для производителей. В беседе с Ura.ru костюмы для занятий оценила психолог Радмила Стригунова.

По мнению эксперта, школьная форма может снизить уровень тревожности и конкуренции у школьников. Среди преимуществ она выделила социальное равенство и улучшение дисциплины.

Специалист также отметила, что выбор цветов для такой одежды имеет серьезное психологическое обоснование.

«Темно-синий цвет ассоциируется с ответственностью, консерватизмом, серьезностью. В психологии цвета он способствует концентрации внимания, ощущению стабильности и надежности», — пояснила Стригунова.

Комментируя бордовые костюмы для девочек, она подчеркнула роль оттенка в формировании уверенности.