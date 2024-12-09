Психолог Страхов посоветовал для борьбы с предновогодней суетой выписать на листок все, что вызывает напряжение

Для многих людей декабрь становится не просто последним месяцем года, а своеобразной точкой обновления. Важно не откладывать жизненные перемены на 1 января, а прямо сейчас начать разбираться со всеми незакрытыми вопросами. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат социологических наук, психолог Максим Страхов.

Специалист отметил, что в предновогодней суете мы стараемся успеть все, а теряем самое главное — радость от жизни. Для того, чтобы не загонять себя в ловушку излишними ожиданиями, необходимо разобраться с тем, что мешает двигаться в нужном направлении прямо сейчас.

Психолог посоветовал взять лист бумаги и выписать все моменты, которые создают напряжение. Это может быть нелюбимая работа, нежеланные встречи, неудобная одежда и прочее. Определившись со списком, можно смотреть, что из этого лучше делегировать, как изменить и какие действия внедрить, заключил Страхов.