Психолог Страчкова рассказала о возросшей потребности в профайлерах в разных сферах

В современном мире профайлеры, специалисты по анализу поведения человека, становятся все более востребованными. Психолог, профайлер, полиграфолог и лектор Российского общества «Знание» Ирина Страчкова рассказала «ФедералПресс» о том, чем занимаются профайлеры и какие качества необходимы для этой профессии.

Профайлер анализирует поведение человека: от мимики и жестов до речи, ценностей и убеждений. Его задача — понять, как человек действует и на что способен, поясняет Ирина Страчкова.

По ее словам, профайлинг объединяет различные методики, включая определение психотипов. Однако профессиональный профайлер использует широкий набор инструментов, которые дополняют друг друга.

Изначально профайлинг применяли в авиации и криминалистике для оценки потенциальной угрозы. Сегодня он находит применение в бизнесе при подборе сотрудников, в службах безопасности — для выявления неблагонадежных лиц, а также в межличностной коммуникации и самопознании.

На вопрос о том, может ли любой человек стать профайлером, Страчкова отвечает, что однозначного ответа нет. Ключевыми качествами для этой профессии являются развитое аналитическое мышление, наблюдательность, способность к сопоставлению фактов, эмпатия и коммуникативные навыки.