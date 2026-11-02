Психолог Столярова посоветовала брать паузу для оценки графика, чтобы научиться говорить «нет» коллегам

Страх конфликта, чувство вины и желание казаться удобным мешают сотрудникам отказывать коллегам. Об этом сайту «Известия» рассказала психолог МГУ Юлия Столярова.

По словам специалиста, за постоянным согласием на чужие просьбы часто стоит боязнь чужой оценки и неспособность выдерживать чужое недовольство. Накопленные эмоции со временем перерастают в раздражение и усталость.

Чтобы отказывать без лишних переживаний, эксперт советует брать паузу перед ответом для оценки графика. Озвучивать решение стоит прямо и без оправданий, ссылаясь на собственные сроки. В разговоре с руководством лучше показать, как новая задача повлияет на текущие дела, и предложить расставить приоритеты.

Столярова подчеркнула, что после отказа важно выдерживать чувство вины, отделяя реальный вред от страха разочаровать окружающих.