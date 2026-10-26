Психолог Столярова перечислила признаки материнского выгорания

Психолог Юлия Столярова перечислила признаки материнского выгорания и объяснила, когда стоит обратиться к специалисту. Об этом она рассказала «Известиям» .

Отличить обычную усталость от опасного состояния помогает отдых, отметила психолог Столярова. Если после него силы не возвращаются, а внутри остается пустота или раздражение, это уже не про усталость. Обратиться к специалисту стоит, если подавленное состояние держится дольше двух недель, нарушен сон, резко изменился аппетит или появились мысли «я плохая мать» и «семье без меня было бы лучше». Послеродовая депрессия может начаться не только в первые недели, но и спустя месяцы из-за накопленной нагрузки.

Столярова советует не ждать, что отдых случится сам, а организовывать его: просить мужа или близких побыть с ребенком по конкретному графику или подключить няню. Пока полноценный отпуск не организован, психолог рекомендует короткие практики: пять минут тишины без телефона, медленный выдох длиннее вдоха, 10 минут на улице без спешки и теплый душ.

«Мама — центр семейной системы, и, когда он разряжен, страдают все», — подчеркнула Столярова.