Психолог Столярова заявила, что женщины могут сомневаться перед родами из-за страха не справиться с ролью матери

Желание стать матерью и одновременный страх перед этим шагом — естественное состояние для многих женщин. Об этом «Известиям» рассказала психолог МГУ Юлия Столярова. По ее словам, такая двойственность не означает отсутствия готовности к рождению ребенка.

Среди самых распространенных опасений эксперт назвала потерю привычного образа жизни: женщины боятся лишиться личного пространства, самостоятельности и возможности распоряжаться своим временем. Также будущие мамы тревожатся из-за возможных изменений во внешности, страха не справиться с новой ролью или повторить негативный сценарий собственной матери.

Столярова подчеркнула, что ребенок становится необратимым изменением жизни, поэтому тревога вполне закономерна. При этом непроговоренные опасения могут влиять не только на эмоциональное состояние, но и на физическое самочувствие. Длительный стресс повышает уровень кортизола в организме, что сказывается на работе различных систем организма.

Психолог заключила, что желание и страх способны существовать одновременно. Честное отношение к собственным переживаниям помогает женщине лучше подготовиться к материнству.