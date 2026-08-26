Психолог Столярова объяснила, что амбивалентность материнства не нужно преодолевать силой воли, ее нужно исследовать

В интервью радио Sputnik психолог МГУ Юлия Столярова поделилась, какие страхи могут испытывать будущие матери и как с ними справиться.

По словам эксперта, от 40 до 80 процентов женщин испытывают одновременно желание и страх перед материнством. Среди основных опасений — потерять себя, не справиться с ролью матери, повторить сценарий своей матери, если он был болезненным, а также страх перед физическими изменениями во время беременности и родов.

Столярова подчеркнула, что ни один из этих страхов не означает, что женщина не хочет ребенка. Она уверена, что с любым страхом можно работать, поскольку это всего лишь автоматическая реакция.

Психолог отметила, что нераспознанный страх может уходить в тело, вызывая хроническое напряжение и нарушения цикла. Это может привести к трудностям с зачатием, которые врачи называют необъяснимыми.

Амбивалентность материнства не нужно преодолевать силой воли, ее нужно исследовать. Столярова рекомендует задать себе вопросы: чего именно я боюсь? Что конкретно мне угрожает в этом образе будущего? Какая часть меня сопротивляется и о чем она пытается сказать?

Также психолог считает, что отношения с собственной матерью могут быть непростым пластом для исследования. По ее мнению, важно признать и распутать возможные проблемы, чтобы подготовиться к роли мамы.