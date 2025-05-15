15 мая 2025 16:41 Психолог Стацевич назвала идею с налогом для домохозяек автоголом от государства
Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов заявил, что домохозяйки должны уплачивать налоги. В беседе с
ИА НСН инициативу прокомментировала HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич.
Она назвала соответствующую идею автоголом со стороны государства. По словам специалиста, реализация мер может нанести вред демографии.
«Домохозяйки — оплот здоровой демографии», — заявила психолог.
По мнению Сафонова, граждане, которые не приносят пользу государственному бюджету, должны платить налоги. Речь идет о домохозяйках, детях богатых родителей и иждивенцах.
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