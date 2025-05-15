Психолог Стацевич назвала идею с налогом для домохозяек автоголом от государства

Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов заявил, что домохозяйки должны уплачивать налоги. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировала HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич.

Она назвала соответствующую идею автоголом со стороны государства. По словам специалиста, реализация мер может нанести вред демографии.

«Домохозяйки — оплот здоровой демографии», — заявила психолог.

По мнению Сафонова, граждане, которые не приносят пользу государственному бюджету, должны платить налоги. Речь идет о домохозяйках, детях богатых родителей и иждивенцах.