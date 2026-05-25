Психолог Старченко предупредила, что продуктивность 24/7 ведет к депрессии

Стремление быть продуктивным круглосуточно может привести к серьезным психическим проблемам, включая депрессию. Такое мнение выразила психолог Анна Старченко в интервью NEWS.ru .

По словам специалиста, в современном обществе продуктивность часто становится не инструментом, а способом оценки собственной ценности. Люди начинают воспринимать отдых как слабость, а занятость — как показатель успешности. Однако постоянное стремление к продуктивности может привести к выгоранию, тревоге и депрессии.

Старченко рекомендует выбирать три главные задачи на день и не ругать себя за невыполненное. Она подчеркивает, что мозг не способен работать с высокой концентрацией без перерывов. Без качественного восстановления падают энергия, память, мотивация, пропадает удовольствие от жизни.

Психолог также предупреждает об опасности измерения самооценки через достижения. В таком случае даже успехи перестают приносить удовлетворение, а время без дела кажется украденным. Старченко советует вести дневник «недостижений», записывая каждый вечер то, что порадовало: вкусный завтрак, разговор с другом, красивый закат.