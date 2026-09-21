Психолог Станиславская назвала техническую грамотность особенностью детей поколения Альфа

Школьный психолог Кристина Станиславская в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала об особенностях детей, родившихся с 2010 года. Она назвала их сильными сторонами и уязвимыми местами.

Поколение Альфа — это первые люди, полностью сформировавшиеся в эпоху цифровых технологий. По словам эксперта-психолога, они с рождения взаимодействуют с гаджетами и не знают мира без интернета.

К сильным сторонам детей относятся высокая техническая грамотность, быстрая адаптация к изменениям, любознательность и умение работать в многозадачном режиме. Однако у этого поколения есть уязвимые места. Они способны удерживать внимание не более десяти минут, обладают низкой волевой регуляцией и не терпят контроля со стороны взрослых.

Психолог также отмечает склонность таких детей к эгоцентризму и трудности в живом социальном общении. Предпочтение виртуальных контактов в социальных сетях вместо личных встреч становится их характерной чертой.