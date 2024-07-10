Психолог Соловьева заявила, что сторонники бодипозитива занимаются самообманом

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что сторонники бодипозитива занимаются самообманом. По ее словам, эта крайность создана теми, кто не может чувствовать стыд и вину за себя.

«Это не про любовь к себе, когда мы говорим о любви — это не вседозволенность. Если ты себя любишь, ты себя до такого не доведешь, но бодипозитивные люди — мастера самообмана», — сообщила специалист.

Соловьева считает, что такие люди — не про стеснение, а про агрессию, поскольку они достаточно агрессивно реагируют на взгляды в свою сторону.

В заключение она добавила, что лишний вес не стоит возводить в культ.