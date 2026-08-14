Психолог Соловьева указала на три фазы эмоционального выгорания

Психолог Елена Соловьева рассказала, что эмоциональное выгорание начинается с раздражительности и завершается состоянием уныния, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Первой фазой эмоционального выгорания Соловьева назвала повышенную раздражительность. По ее словам, в этот период человек уже движется к истощению, хотя может этого не замечать.

Затем снижается эффективность: эмоциональные реакции перестают соответствовать ситуации. Незначительный повод может восприниматься как серьезная трагедия.

Последняя фаза — истощение. Человек ощущает эмоциональное угасание, депрессивное состояние и уныние. Психолог отметила, что при таких симптомах важно разобраться в причинах этого состояния.