Психолог Соловьева указала на риски продолжительной обиды у детей
Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение, что «залипшее состояние» может указывать на наличие серьезных трудностей.
Эксперт утверждает, что обида проявляется по-разному.
«Обида бывает в разных проявлениях, мы можем обижаться, но при этом наше функционирование и взаимодействие с тем человеком, на которого мы обиделись, оно не особо страдает», — говорит психолог.
По словам Соловьевой, обида может служить механизмом, обучающим ребенка распознавать границы допустимого.
«Обида — это механизм, который обучает ребенка, что можно, а что нельзя», — подчеркивает она.
Однако, если ребенок «залипает» в состоянии обиды и не может из него выйти, это может быть поводом для обращения к детскому психологу. Особенно это актуально для подростков, поскольку в таком возрасте подобные состояния могут длиться долго.