Психолог Соловьева указала на риски продолжительной обиды у детей

Эксперт утверждает, что обида проявляется по-разному.

«Обида бывает в разных проявлениях, мы можем обижаться, но при этом наше функционирование и взаимодействие с тем человеком, на которого мы обиделись, оно не особо страдает», — говорит психолог.

По словам Соловьевой, обида может служить механизмом, обучающим ребенка распознавать границы допустимого.

«Обида — это механизм, который обучает ребенка, что можно, а что нельзя», — подчеркивает она.

Однако, если ребенок «залипает» в состоянии обиды и не может из него выйти, это может быть поводом для обращения к детскому психологу. Особенно это актуально для подростков, поскольку в таком возрасте подобные состояния могут длиться долго.