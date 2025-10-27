Психолог Соловьева указала на негативные стороны гиперответственности

По словам эксперта, жизнь таких людей становится постоянным испытанием, где каждое достижение дается нелегким трудом, а любая мелочь требует колоссальных усилий.

«Люди вокруг либо тебе сопротивляются, либо ничего не делают. Так формируется окружение», — отметила специалист.

Как пояснила психолог, если человек склонен брать на себя чрезмерную ответственность, стремясь вмешиваться во все дела, он вынужден нести дополнительный груз обязанностей. Любая неудача воспринимается болезненно, поскольку малейшая ошибка видится как риск изоляции и отчуждения со стороны внешнего мира.