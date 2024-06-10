Психолог Соловьева: у людей, выросших без братьев и сестер, более обострены невротические комплексы

Психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что у людей, выросших в семье без братьев и сестер, невротические комплексы обострены более сильно.

Единственный ребенок, по словам специалиста, часто становится эгоцентриком и нарциссом.

«Они вырастают с чувством, что вся любовь и внимание должны принадлежать только им, невротические комплексы, связанные с ревностью, у таких людей обострены», — добавила эксперт.

При этом Соловьева отметила, что в многодетных семьях старшие и средние дети часто недополучают любви, так как все внимание матери на себя оттягивают младшие дети.